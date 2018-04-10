Генсек ООН назвал одну из главных угроз человечеству

Климатические изменения – одна из наиболее серьезных угроз для нашей планеты, поскольку приведут к разрастанию масштабов всех существующих глобальных проблем, заявил во вторник на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай) генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы (человечество) столкнулись с проблемой, которая способна уничтожить результаты всех наших стараний. Изменения климата – это глобальная угроза, и она способна привести к разрастанию прочих проблем, включая бедность, гуманитарные кризисы, конфликты и столкновения», – передает ТАСС слова Гутерриша.

Он напомнил также, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, но его реализация идет гораздо медленнее, чем нежелательные трансформации многолетних режимов погоды.

«Я по-прежнему наблюдаю за обильными инвестициями и субсидиями в углеводородные энергоресурсы (а не в экологически чистые альтернативные источники энергии). Можно сказать, что тем самым мы сами себе копаем могилу», – сказал Гутерриш.

Напомним, летом 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Парижское соглашение ставит неприемлемые ограничения для развития американской экономики, поэтому США от него откажутся.