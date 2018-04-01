Назван лучший фильм года по версии кинопремии «Ника»

Президент Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кончаловский на XXVIII Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи вручил награду победителю кинопремии «Ника» в номинации «Лучший фильм года».

Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. В фильме рассказана история врача скорой помощи, который из-за сложностей на работе не замечает проблем в личной жизни, передает ТАСС.

Церемония награждения прошла в столичном «Вегас Сити Холле».

«Аритмия» стала безоговорочным фаворитом старейшей национальной кинопремии «Ника», победив во всех главных номинациях. Так, лучшим режиссером на «Нике» стал Борис Хлебников. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Александр Яценко, сыгравший в «Аритмии», а «Лучшая женская роль» – Ирина Горбачева.

Также картина получила на «Кинотавре» приз за лучший сценарий.

Напомним, в январе лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел» была признана картина Клима Шипенко «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях.