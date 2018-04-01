Бразилец ворвался на сцену, пытаясь спасти «Иисуса» от распятия

В бразильском городе Нова-Артс ставили драму на библейский сюжет, но представление было сорвано по вине одного из зрителей, который ворвался на сцену, чтобы силой спасти «Христа» от распятия. В Сети опубликовали видео инцидента.

Во время театрального распятия Христа на сцену ворвался неизвестный мужчина. Он стал бить «легионера», собиравшего «пронзить» распятого копьем, мотоциклетным шлемом по голове, сообщает The Independent.

Актеры сумели скрутить нападавшего. Очевидцы рассказали, что, пробираясь сквозь толпу, мужчина кричал, что «не даст Иисусу умереть». В полиции сообщили, что нападавший, по предварительной информации, страдает от проблем с психикой, к тому же употребляет наркотические вещества.

Режиссер Антонио Феррейра рассказал, что представление пришлось приостановить, однако позднее спектакль был продолжен, так как никто не пострадал. Он добавил, что «легионерам» недавно выдали новые шлемы, один из которых смягчил удар и позволил актеру избежать серьезных травм.

Добавим, папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к пастве с посланием, в котором упомянул «возлюбленную и многострадальную» Сирию и весь Ближний Восток, Корейский полуостров и Африку, затронутую «голодом, эндемическими конфликтами и терроризмом».