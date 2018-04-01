Берни Сандерс высказался за помощь России в сирийском урегулировании

Американский независимый сенатор, бывший главный соперник Хиллари Клинтон в борьбе за место кандидата на пост президента США от демократов, Берни Сандерс заявил, что Россия должна оставаться неотъемлемой частью процесса мирного урегулирования в Сирии.

«Я считаю, что нам совершенно не нужно ввязываться в гражданскую войну в Сирии, которая несет беды и разрушения всему региону. Однако я не уверен, что он (президент США Дональд Трамп) сумеет вывести их (войска) оттуда прямо завтра», а – передает его слова ТАСС.

Он призвал к взаимодействию с союзниками на Ближнем Востоке для достижения мира в Сирии.

«Мы должны также сделать все возможное, чтобы Россия оставалась частью этого процесса», – подчеркнул Сандерс.

Он отметил, что ему не хотелось бы увязывания Соединенных Штатов в очередной кровопролитной и нескончаемой гражданской войне.

В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии. Позже стало известно, что заявление он сделал после обсуждения этой темы с советниками. Именно это заявление и комментировал Берни Сандерс, который мог быть главным соперником Трампа на выборах 2016 года вместо Хиллари Клинтон.