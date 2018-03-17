Названы зарплаты звезд «Дома-2»

Телепроект «Дом-2» принес участникам большие деньги; теперь молодежь стремится попасть на это шоу не ради поиска любви, а чтобы разбогатеть, не работая.

Как сообщают «Дни.ру», первые три месяца не оплачиваются совсем, новичков бесплатно кормят и не берут с них денег за проживание, но если удается задержаться на шоу дольше, что под силу «самым харизматичным, нагловатым и пробивным», то можно рассчитывать на зарплату до 200 тыс. рублей.

Звездам телестройки запрещено рассказывать о доходах на шоу, но после ухода они больше не связаны контрактом и говорят о своем прошлом охотно. «Да, ребята получают деньги. Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тыс. рублей», – приводит издание слова звезды шоу Степана Меньщикова.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) 17 Мар 2018 в 1:16 PDT

При этом участники «Дома-2» не заучивают длинные реплики, сценария на шоу попросту нет. Телезвезды круглые сутки ведут активную жизнь, а все страсти помогают разжигать опытные редакторы и продюсеры.

Проект оплачивает участникам путешествия, пластические операции, свадьбы, роды и даже лечение, как в случае с Андреем Чуевым, у которого отказали ноги. Кроме того, на шоу проводятся конкурсы с призами в виде квартир и машин, а также благодаря участию в проекте можно попасть на съемки в рекламе и для журналов.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 24 Мар 2018 в 2:20 PDT

Сами бывшие участники «Дома-2» называют проект «школой жизни». «Самое главное качество в жизни – чувство юмора. Умению смеяться над собой меня, участницу «Дома-2», научила 13 лет назад Ксюша Собчак», – признавалась в одном из интервью Ольга Бузова, зарплата которой, как отмечает издание, «не сравнима с теми крохами, что получают рядовые участники».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Мар 2018 в 8:34 PDT

Как сообщают «Дни.ру», Бузова зарабатывает в месяц около 50 тыс. долларов (в 2018 году это приблизительно 3 млн рублей). Абсолютным рекордсменом издание называет Ксению Собчак, которой платили 100 тыс. долларов.