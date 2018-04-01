Загорелся один из крупнейших в России лесопильных заводов

В Ленинградской области загорелся один из самых крупных в России лесопильных заводов, пострадавших нет.

У пожара второй уровень сложности. Пока неизвестно, где находится очаг пожара. Пострадавших и погибших нет, сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео пожара.

«Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия «ММ-Ефимовский». Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Речь идет о крупном деревообрабатывающем предприятии, открытом в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.

Накануне в Ленинградской области загорелся склад с серой, а в среду в Петербурге произошел крупный пожар в дилерском центре Huyndai.