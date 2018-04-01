При ДТП в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека

В результате столкновения микроавтобуса с автомобилем ВАЗ-2112 в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД МВД.

«Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса и автомашины ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли, двоих из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализируют в медучреждение», – сказал представитель ведомства.

По его словам, 31 марта около 20.00 мск на 398-м км автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины ВАЗ-2112 и пассажирского микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Ставрополь – Нальчик, передает ТАСС.

«Пожарно-спасательное подразделение ПЧ-9 осуществило деблокировку людей, находившихся в автомашине. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа», – добавил представитель ведомства.