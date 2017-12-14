Грудинин прокомментировал больной вопрос усов

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что по итогам выборов должен был не только сохранить усы, но и отрастить шевелюру.

«Мы не проиграли. И я должен быть не только с усами, но еще и шевелюру отпустить большую. Потому что у нас точно около 30%», – передает слова Грудинина РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на четвертом совместом мартовском пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, который проходит в субботу в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области.

Напомним, в интервью Юрию Дудю во время предвыборной кампании Грудинин пообещал, что сбреет усы, если наберет меньше 15%. Его результат оказался значительно ниже этого уровня, а кандидат от коммунистов неожиданно выдвинул новое условие для отказа от растительности на лице. За это Грудинин подвергся общественному порицанию.

На минувшей неделе журналист Максим Шевченко опубликовал «единственное оригинальное видео» того, как Грудинин все-таки сбрил усы.