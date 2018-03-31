Париж заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

МИД Франции выразил сожаление в связи с решением Москвы выслать четырех французских дипломатов и напомнил о приверженности Парижа к ведению диалога с Россией по всему спектру международных вопросов.

«Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», – говорится в коммюнике.

МИД Франции напомнил о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов, передает РИА «Новости».

Ранее было объявлено, что Россия в качестве ответных мер вышлет четырех французских дипломатов.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. В частности, Франция заявляла о высылке четырех сотрудников российского посольства из-за дела Скрипаля. В пятницу Россия объявила об ответных мерах в отношении стран Европы и Канады.