Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

Комитет Совета Безопасности ООН по Северной Корее по предложению США ввел санкции в отношении 21 транспортной компании, 27 судов и одного физического лица, сообщили в постпредстве США при ООН.

Нынешнее расширение санкций в отношении компаний и индивидуальных лиц, работающих с Северной Кореей в нарушение санкционного режима, стало самым масштабным с момента принятия ограничительных резолюций СБ, передает РИА «Новости».

Имена юридических и физических лиц были внесены США на рассмотрение комитета 1718 в прошлом месяце после соответствующего заявления министерства финансов страны. Меры направлены на пресечение закупки и продажи Пхеньяном нефти и угля по морю.

«Одобрение этого исторического санкционного списка является ясным сигналом о единстве международного сообщества в его усилиях по оказанию максимального давления на северокорейский режим», – говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

Вместе с тем, в администрации США считают, что ситуация вокруг Корейского полуострова развивается в правильном направлении и надеются на скорейшую встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.