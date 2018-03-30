Рабочая группа СПЧ назвала срок подготовки доклада по выборам президента

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель рабочей группы Игорь Борисов заявил, что мониторинговая рабочая группа совета собирается подготовить доклад по итогам работы на выборах президента.

«Думаю, что в течение апреля мы пройдем все процедуры по подготовке доклада и вынесем его на рассмотрение президента», – цитирует РИА «Новости» Борисова.

В докладе планируют отразить момент по препятствованию Киева голосованию россиян на выборах президента.

«Вопрос по препятствованию голосованию россиян на Украине будет отражен в докладе. Мы обеспокоены тем, что есть пробел в рамках полномочий государства по организации голосования за пределами страны, без должного внимания этот вопрос в стадии международной структуры, в первую очередь, речь идет об ОБСЕ... Мы хотим обратить внимание в своем докладе, что этот момент должен подниматься на международном уровне», – сказал Борисов.

По его словам, в докладе также укажут общую цифру по поступившим в ходе выборов жалобам на нарушение закона. «Нам со всех 96 тысяч избирательных участков поступило 83 сообщения о нарушениях, на которые мы будем обращать внимание в своем отчете. Это, в том числе, и те нарушения, о которых заявлял ЦИК по отмене итогов голосования на некоторых участках», – отметил член СПЧ.

Он также добавил, что в скором времени СПЧ подготовит проект доклада. «Обсудим его с участием всех членов мониторинговых групп, затем вынесем на утверждение совета, чтобы потом передать его президенту», – заключил Борисов.

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