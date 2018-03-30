Первый канал временно убрал из эфира «Вечерний Ургант» и КВН

Первый канал до конца недели убрал из эфира юмористические программы в связи с трагедией в Кемерово, сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

В пятницу в эфире не появится передача «Вечерний Ургант», в воскресенье из эфирной сетки убрали КВН и концерт юмориста Максима Галкина, сообщает РИА «Новости».

Ранее российские телеканалы изменяли сетку вещания 28 марта, в общенациональный день траура по погибшим при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово. «Первый канал», «Рен-ТВ», «Россия 1», НТВ, «СТС Медиа» и другие каналы в день траура сняли с эфира все развлекательные программы и их анонсы.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.