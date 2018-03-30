Путин обсудил с Совбезом ответные меры на высылку российских дипломатов

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России несколько проблем внешнеполитического характера, в том числе высылку некоторыми странами дипломатов и ответные меры Москвы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в МИД озвучили ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы. В частности, будут высланы два итальянских дипломата, три литовских, четверо польских, по одному от Финляндии, Латвии и Швеции. До этого стали известны ответные меры России в адрес Великобритании, Нидерландов и США.

В понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада. Это произошло после того, как в начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Великобритания обвинила Россию в применении химоружия для отравления Скрипаля, хот в Москве эти обвинения отвергли.