Украинский телеканал велели проверить из-за легендарного советского фильма

Украинский нацсовет по вопросам радио и телевещания назначил проверку местного канала «1+1» из-за показа фильма «Служебный роман» с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая находится в числе «угрожающих национальной безопасности» деятелей.

«Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что по результатам мониторинга вещания телеканала «1+1», проведенного с 8 по 10 марта, в его эфире транслировался фильм «Служебный роман», где одну из главных ролей играет Алиса Фрейндлих, которую в начале марта вместе с Александром Буйновым и Ларисой Долиной минкульт Украины после обращения СБУ включил в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Напомним, в феврале нацсовет Украины по вопросам радио и телевещания решил проверить телеканал «Интер» из-за трансляции фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Место встречи изменить нельзя». Как и «Служебный роман», эти картины «вызвали подозрения» Киева из-за того, что над ними работали актеры и режиссеры, которые внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.