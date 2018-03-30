Песков прокомментировал возможную высылку европейских дипломатов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, почему Россия не объявила об ответных мерах в отношении европейских дипломатов вместе с аналогичными мерами в отношении США, ответил, что утро вечера мудренее.

Песков заявил также, что Кремль не согласен с оценкой о неоправданности реакции Москвы на высылку дипломатов России из США, передает РИА «Новости».

«Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном», – сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента России отвел на просьбу прокомментировать заявления официального представителя госдепа США Хезер Науэрт о том, что Россия не заинтересована в диалоге с Вашингтоном, а высылка американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге является «неоправданным шагом».

Он добавил, что Россия не развязывала дипломатическую войну и выступает за налаживание «добрых отношений со всеми странами, включая США», и хочет этих отношений.

«Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее», – сказал Песков.

Ранее стало известно, что послы ряда стран были вызваны в МИД России. Им вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.