Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране», – цитирует телеграмму РИА «Новости».

Также в телеграмме Путина отмечается, что Москва ценит отношения стратегического партнерства с Каиром.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности», – говорится в телеграмме.

По мнению Путина, «это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов» России и Египта.

По предварительным результатам действующий президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на прошедших 26-28 марта выборах главы государства получил поддержку 90% избирателей. Его единственный конкурент, лидер партии «Аль-Гэд» («Завтра») уса Мустафа получил около 3%.