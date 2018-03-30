Прилепин нашел потерянную фотографию с Моторолой

Писатель Захар Прилепин показал в соцсети найденную фотографию Арсена Павлова (Моторолы), сообщив, что взгляд ополченца «нагоняет» его все время.

«Вдруг откуда-то явилась эта фотография потерянная. Весна 15-го, три года назад. Такой взгляд... как будто нагоняет меня все время», – сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook.

На фотографии запечатлены Прилепин и Моторола, который смотрит в камеру.

В комментариях пользователи сообщили, что чтят память героя Новороссии.

«Это лучшее, что произвёл русский мир за последние 20 лет. Ничего лишнего. Становлюсь на колени и молюсь. Святой Арсений», – написал музыкант, лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов.

«Память и поклон герою», – сообщил Slava Konovalov.

«А этот человек смог, взял и пошел и сделал! Сила в нем. Во взгляде его», – считает Иванов Иван.

Напомним, 17 октября 2016 года в результате террористического акта в Донецке был убит командир добровольческого батальона «Спарта» подполковник Арсений Павлов. Самодельная бомба была заложена в шахту лифта многоквартирного дома, в котором жил Арсений Павлов, закреплена на тросе и приведена в действие дистанционно.