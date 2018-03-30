«Калашников» и завод «Море» начнут строить два судна в Крыму

Концерн «Калашников» в кооперации с крымским судостроительным заводом «Море» в 2018 году начнет строительство двух судов на подводных крыльях (СПК), сообщил глава республики Сергей Аксенов, представляя парламентариям Крыма отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

«В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном «Калашников», – цитирует Аксенова ТАСС.

Речь идет о кооперации концерна с расположенным в Феодосии ФГУП «Судостроительный завод «Море». Это предприятие занимается производством и ремонтом скоростных кораблей.

Напомним, в октябре 2017 года на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) состоялся торжественный спуск на воду морского пассажирского СПК нового поколения «Комета 120М». Тогда сообщалось, что для испытаний на Черном море судно отправится в Крым и в 2018 году будет курсировать по маршруту Севастополь – Ялта.

В 2014 году первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев призвал возродить производство экранопланов, с помощью он предложил наладить бесперебойное сообщение с Крымом.