В заксобрании Мособласти попросили проверить уплату налогов Грудининым

Депутат заксобрания Московской области (МО) Владимир Жук направил запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) № 14 по городу Видное с просьбой проверить, уклонялся ли от уплаты налогов директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

Из поданного 29 марта депутатского запроса следует, что во время избирательной кампании, когда Грудинин был кандидатом в президенты от Коммунистической партии, стало известно о наличии у него зарубежных банковских счетов, фактах продажи совхозной земли и применения схем ухода от налогов, пишет РАПСИ.

При этом Жук отметил, что в настоящее время Грудинин также является председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

Как отмечает РАПСИ, в декабре 2017 года Грудинин при подаче документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты не указал факта наличия заграничных счетов.

Однако в январе глава Совхоза им. Ленина сообщил о наличии у него пяти счетов в Австрии, которые впоследствии были закрыты.

За две недели до выборов налоговая служба Швейцарии сообщила в ЦИК о наличии у Грудинина (по состоянию на конец 2017 года) 13 счетов в банках Швейцарии, в то время как сам кандидат сообщал налоговой службе только о двух вкладах.

Напомним, ранее стало известно, что кандидат в президенты России Павел Грудинин имеет незакрытые иностранные счета, в том числе обезличенные металлические, на которых находится золото. Замглавы ЦИК Николай Булаев, сообщал, что на 13 счетах в Швейцарии у Грудинина перед регистрацией кандидатом было около 1 млн долларов, в том числе около 174 унций золота.

Как заявлял ранее в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, разговоры о том, что у кандидата в президенты Грудинина есть и недвижимость за пределами России, и счета за границей, могут привести к тому, что в ходе следующей президентской кампании подобные кандидаты уже не смогут пройти регистрацию.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что Грудинин с его счетами за границей является угрозой для безопасности России.