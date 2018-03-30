Самолеты ВКС за неделю совершили шесть вылетов на перехват

Российские ВКС в течение недели совершили шесть вылетов на перехват иностранных разведывательных средств.

Соответсвующие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета «Красная звезда» – официальный печатный орган министерства обороны России.

Согласно данным инфографики, нарушений границ России допущено не было, разведывательную деятельность у границ России вели 23 летательных аппарата.