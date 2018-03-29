Кремлю стал не нужен большой пул журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многочисленность «кремлевского пула» журналистов, рассказывающих о деятельности главы государства, потеряла свою актуальность.

«Больше не нужно, чтобы ездило там пять газет, три телеканала, три информационных агентства, чтобы они все время были с президентом. Это совершенно не нужно. Настолько увеличилась скорость распространения информации», – сказал Песков на ток-шоу факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, передает РИА «Новости».