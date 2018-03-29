Симоньян анонсировала «долгожданное» заявление Лаврова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсетях предупредила о важном заявлении, которое сделает в четверг вечером глава МИД России Сергей Лавров.

«Чует мое сердце, сегодня Лавров нам что-то долгожданное объявит», – написала Симоньян в своем Twitter.

Во вторник Лавров пообещал ответить на «хамство» западных стран, которые выслали российских дипломатов.

Напомним, о высылке российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля объявили полтора десятка стран ЕС.

США решили выслать 60 дипломатов, Украина – 13, четверых россиян назвала персонами нон грата Канада.