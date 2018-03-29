Оборонный завод решил выпускать медоборудование в рамках политики импортозамещения

«Есть проект, который объединяет усилия частно-государственно партнерства для перевооружения всей медицинской отрасли России», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор завода АДС Владимир Семенов. Его завод, ранее производивший аппаратуру для Минобороны, готов к выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы импортозамещения.

«С помощью наших коллег из Петербурга, которые представляют частный капитал, мы создали технологическую платформу для производства инструментов, необходимых для эндоскопии и малоинвазивной хирургии. Часть оборудования – наша, а часть оборудования, которое в России не выпускается, будет поступать из-за рубежа. Однако процентов на 50 – это все равно детали, которые произведены в России, эти работы будут произведены в России, и эти изделия будут поставляться в Россию», – заявил директор АО «Псковский завод АДС» Владимир Семенов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса и их финансовую устойчивость. АО «Псковский завод автоматической дальней связи» (АДС), давно уже производящий аппаратуру, востребованную Министерством обороны, теперь может начать выпуск высокотехнологичного медицинского оборудования. Руководство АДС активно сотрудничает с одним из научно-исследовательских центров Санкт-Петербурга, модернизирует производство, расширяет спектр партнеров по России. На заводе работают более 250 сотрудников.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению, хотя подобные планы появились еще до 2014 года, – еще тогда по заданию Минпромторга был заключен договор между псковским заводом и их петербургскими коллегами.

«Далее мы приступили к разработке мощной дезинфицирующей машины. И вот с тех пор мы потихоньку двигаемся и, наконец-то, создали вместе с ними такую мощную технологическую платформу», – рассказал Семенов.

Тогда же был изготовлен первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. Сегодня российские медицинские организации закупают подобные стойки в Японии по 250 тыс рублей за каждую. Завод АДС готов производить и поставлять такое оборудование дешевле. Все собрано из отечественного металла руками псковских рабочих. Особая гордость – моечно-дезинфицирующая машина «Пскова» для автоматической обработки и дезинфекции гибких эндоскопов. Отечественных аналогов это медоборудование не имеет.

Также на заводе АДС выпустили опытные образцы передвижного модуля бесперебойного электропитания и установки водоподготовки с тонкой антибактериальной очисткой для моюще-дезинфицирующих машин. Разработки велись также при поддержке Минпромторга. Все изделия уже прошли опытную эксплуатацию в медицинских учреждениях Петербурга и получили положительные отзывы медицинских работников на различных выставках.

Предприятие может оперативно приступить к серийному производству медтехники, при этом дополнительного переоборудования не потребуется. По поручению врио псковского губернатора Михаила Ведерникова профильные комитеты администрации совместно с Минздравом проработают вопрос потребности российского рынка в подобных медицинских изделиях и предложат Псковскую область в качестве пилотной площадки по выпуску высокотехнологичного медоборудования.