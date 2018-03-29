Членам «Христианского государства» вынесли приговор по делу о поджоге авто Учителя

Двум членам «Христианского государства», обвиняемых в поджоге автомобиля режиссера Алексея Учителя, назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В четверг обвинение запросило по два с половиной года колонии участникам «Христианского государства» Александру Баянову, Денису Манталуце и Юрию Калинину по делу о поджоге автомобилей, сообщало РИА «Новости».

В сентябре Баянов в ходе заседания Хамовнического суда Москвы признал вину в поджогах. Его поместили под арест.

Ранее по делу о поджоге машин возле офиса адвоката Алексея Учителя в Москве были задержаны четыре человека, в том числе лидер «Христианского государства» Александр Калинин.