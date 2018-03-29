Стало известно о предстоящей отставке Юргенса с поста главы Союза страховщиков

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс может уйти в отставку уже на следующей неделе, сообщают СМИ.

Место Юргенса, по данным источников в Центробанке, займет исполнительной директор ВСС Андрей Юрьев, передает REGNUM со ссылкой на Новости-РФ.ru.

Отмечается, что Юрьева считают близким к Данилу Хачатурову, экс-президенту группы компаний «Росгосстрах», по протекции которого он займет пост президента ВСС.

Юрьев родился в 1975 году в Северодвинске, является выпускником Поморского государственного университета, который закончил в 1997 году, по второму образованию юрист, в 2001 году получил диплом Московской государственной академии. В сфере страхования работает с 1994 года.

Занимал должность помощника руководителя департамента страхового надзора в Министерстве финансов (2002-2004), а также работал в Российском союзе автостраховщиков (2004-2008), Национальном союзе страховщиков ответственности (2010-2016).

С 12 февраля 2018 года занимает пост исполнительного вице-президента Всероссийского союза страховщиков, в его сферу полномочий входит финансовое направление, IT, правовая работа и реорганизация структуры организации.

По данным источников, Юрьев предполагает сместить акцент в деятельности ВСС на ОМС и страхование жизни. Именно эти направления сегодня входят в круг интересов Хачатурова на рынке страхования.

С именем Игоря Юргенса связывают становление российского рынка страховых услуг. Вместе с тем стоит отметить, что ВСС, которым Юргенс руководит с 2013 года, в последнее время сотрясали скандалы.