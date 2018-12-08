Россиянка отреагировала на неудачу на конкурсе «Мисс мира – 2018»

Участница конкурса «Мисс мира – 2018» из России, 19-летняя Наталья Строева, заявила, что не расстроена результатами конкурса.

«Я абсолютно не расстроена», – цитирует Строеву ТАСС.

Он отметила, что попадание тридцатку лучших – хорошо. «Здесь очень серьезные, сильные, красивые конкурсантки – каждая была достойна стать лучшей», – сказала она.

Строева призналась, что вздохнула с облегчением по окончании конкурса, и рада вернуться к нормальной жизни.

«Я довольна собой, мне есть, что вспоминать», – добавила она.

Сейчас она мечтает встретиться с близкими и выспаться. Девушка отметила, что в последнее время у нее был тяжелый график, но она получила огромное удовольствие от участия в конкурсе.

Строева обладает титулами вторая «Вице-мисс России» и «Мисс Республики Саха (Якутия)».

Финал конкурса «Мисс мира – 2018» прошел в субботу в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Победительницей стала жительница Мексики Ванесса Понсе.