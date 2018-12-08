Грузины ответили оперными ариями на «российскую оккупацию»

Грузинские музыканты провели в субботу «антиоккупационную акцию» на границе Южной Осетии в селе Атоци Карельского района Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси утверждают, что вблизи этого села российские пограничники, которые охраняют границу Южной Осетии по двусторонним соглашения после войны 2008 года, начали обустраивать пограничную инфраструктуру.

Под охраной полиции Грузии музыканты несколько часов исполняли оперные арии и играли классическую музыку.

Концерт завершился гимном Грузии.

«Мы ответили оккупантам музыкой», – говорили участники акции.

Они отметили, что будут постоянно проводить акции на границе.

Цхинвал регулярно обращается к Тбилиси с предложением демаркации и делимитации границы, Грузия отказывается.