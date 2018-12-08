Дачники устроили массовую драку в Подмосковье

Несколько дачников устроили массовую драку в садоводческом товариществе в Московской области; в результате происшествия пострадали три человека, с серьезными травмами они госпитализированы.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел в СНТ «Овощевод» в Электроуглях. В драке принимали активное участие пять человек.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители сообщили, что драка случилась из-за бытовой ссоры.

Как сообщается в социальных сетях, причиной послужило желание некоторых дачников свергнуть самопровозглашенного председателя кооператива.