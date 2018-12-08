Появились подробности инцидента в итальянском клубе, где в давке погибли люди

Паника в ночном клубе в итальянском городе Коринальдо началась после того, как неизвестный распылил газовый баллончик в потасовке.

Во время концерта один из посетителей клуба ввязался с потасовку с другим и в ходе спора применил баллончик, сообщает Rainews.

Очевидцы рассказали, что аварийный выход из клуба был заперт, хотя в клубе это отрицают.

Толпа повалила к основному выходу. Парапеты не выдержали нагрузки и обрушились.

«Парапетов не было, и люди падали друг на друга», – рассказал один из очевидцев.

В полиции сообщили, что организаторы концерта продали билетов больше, чем может вместить клуб.

Сейчас на место прибыли следователи, которые проверяют функционирование аварийных выходов и соблюдение условий вместимости помещения.

Напомним, из-за давки на рэп-концерте в ночном клубе города Коринальдо погибли шесть человек, пострадали около 120, сообщают СМИ.