Украинскую «бригаду будущего» решили вооружить советскими танками и БТР

В ноябре в военно-морских силах Украины создали соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего»; в часть уже поступает современная техника и оружие, заявил командир бригады, полковник украинской армии Николай Палас.

Палас выразил уверенность, «что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Народная армия».

Он добавил, что в часть уже поступает «современная» техника и оружие, в том числе строившиеся в СССР танки Т-80, бронетранспортеры БТР-7, являющиеся модернизацией советского БТР-70.

Бригаду также планируется вооружить украинскими бронеавтомобилями «Варта», ПТРК «Стугна-П» и модернизированным стрелковым оружием.

Полковник подчеркнул, что новое соединение будет олицетворять все «высокие стандарты», которым «следует каждое подразделение в Вооруженных силах Украины».

Ранее стало известно, что минобороны Украины потребовало увеличить финансирование армии. На 2018 год в бюджете Украины на военные расходы было заложено 5,8% от ВВП.