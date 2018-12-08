Паника и давка на рэп-концерте в Италии привели к жертвам, много пострадавших

Из-за давки на рэп-концерте в ночном клубе города Коринальдо погибли шесть человек, пострадали около 120, сообщают СМИ.

В клубе неизвестный распылил «едкий спрей», началась паника, спровоцировавшая давку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Repubblica.

В больницы доставлены 118 человек, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

В клубе было около 1 тыс. посетителей.

Выступал рэпер Sfera Ebbasta, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.