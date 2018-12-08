Начавший мирные переговоры с РВСК экс-президент Колумбии скончался

В возрасте 95 лет умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур, сообщают СМИ.

Бетанкур скончался в пятницу в одной из клиник Боготы, куда поступил из-за осложнений, вызванных болезнью почек, передает ТАСС со ссылкой на El Universal.

Он был президентом страны в 1982–1986 годах.

В этот период начался поиск мирного урегулирования конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии, передает РИА «Новости».