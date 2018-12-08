Рэпер Feduk по пути на концерт оказал помощь человеку в Чебоксарах

Российский рэпер Федор Инсаров (Feduk) по пути на концерт в Чебоксарах оказал помощь пострадавшему мужчине, сообщают СМИ.

Один из очевидцев рассказывает, что помощь потребовалась мужчине, который, судя по всему, поскользнулся на льду и ударился головой. К пострадавшему поспешили несколько человек, включая известного рэпера, пишет «Про город».

Очевидец рассказывает, что Feduk «бросил свою машину на светофоре» и присоединился к тем, кто помогал пострадавшему.

«Вдруг пострадавший резко приходит в сознание и начинает вырываться, а мы с Федей его держим», – сообщил очевидец.

Упавший мужчина так и не смог подняться на ноги, снова терял сознание, приходил в себя и пытался встать.

Feduk оставался с пострадавшим до самого приезда скорой, но после прибытия медиков поспешил на свой концерт.