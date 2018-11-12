Назарбаев пояснил, почему России нет смысла «отхватывать» кусок Украины

России не нужно «отхватывать» кусок Украины, потому что она и так самое большое государство в мире. А если оно и так самое большое, то дополнительная территория ему совсем не нужна, заявил телеканалу «Россия 24» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Глава Казахстана процитировал экс-председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, который назвал Россию континентом, который притворяется страной, и цивилизацией, которая притворяется нацией. Назарбаев считает, что все свидетельствует о небывалых масштабах северного соседа.

Как сообщает «Вести.Ру», Назарбаев выразил надежду, что отношения России и Украины все же придут к компромиссу. Казахстанский лидер подчеркнул, что у всех постсоветских народов одни и те же песни и шутки, что говорит о родстве и добавил, что родные народы не могут вечно ссориться, рано или поздно наступает эпоха мира и содружества.

Назарбаев отметил, что очень «переживает» за Украину. Глава государства учился в Днепродзержинске, общался с украинцами и научился их понимать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы отношения между государствами восстановились, добавил президент.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, по какой причине на туристической выставке в казахстанском Петропавловске Назарбаев отказался проходить мимо стенда с изображением Крымского моста.