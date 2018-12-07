Спасенная Розенбаумом девушка рассказала подробности инцидента

Девушка Ольга, спасенная во время перелета из Москвы в Симферополь певцом Александром Розенбаумом, рассказала подробности произошедшего на борту самолета ЧП.

«Я его увидела практически в тот момент, когда пришла в себя. Он меня успокоил, не отходил. Он стоял на одном колене возле меня. После чего молодой человек в соседнем ряду уступил место, и он (Розенбаум) остался рядом со мной», – рассказала девушка телеканалу «Россия 24».

Уточняется, что Ольга перенесла операцию, рано выписалась, перенервничала и потеряла сознание.

Ранее журналист Константин Кнырик рассказал, что Розенбаум «оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание». Он также отметил, что певец имеет медицинское образование.

Сам артист заявил в своем Instargam, что ему теперь неудобно перед коллегами-медиками, которые помогают людям постоянно. «Помощь – святая обязанность любого медика, который оказывается рядом», – написал Розенбаум.