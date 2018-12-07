Перечень школьных учебников сокращен на треть

Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения на 37% сократил федеральный перечень учебников в России, оставив из 1370 наименований 863, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что ранее в федеральном перечне значилось порядка 1370 позиций.

При этом совет не только исключил пособия из перечня, но и дополнил список новыми наименованиями.

«В перечень также вернулись учебники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положительные экспертизы. Среди них учебник по математике для младших классов Л.Г.Петерсон», - сообщили в пресс-службе.

Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно выступала с критикой в адрес российской системы образования, в целом, и нынешней модели экспертизы школьных учебников, в частности. Глава ведомства указывала на необходимость сокращения федерального перечня.