Состоялся очный этап всероссийского правового диктанта

Во всех регионах России 7 декабря прошел очный этап всероссийского правового диктанта, посвященного 25-летию Конституции страны; организаторы отмечают, что главными задачами мероприятия являются мотивация на изучение права и получение информации об уровне правовой грамотности населения России.

«Этот диктант – это вовлечение как можно большего количества наших граждан в юридические знания. Потому что сегодня правовые знания крайне необходимы. Хочу заметить, что, по опросам социологов, профессия юриста традиционно входит в тройку наиболее значимых профессий, которым доверяют наши граждане. И нашим гражданам все больше и больше необходимы юридические знания», – заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что диктант проходит второй год подряд. В 2017 году в мероприятии поучаствовали 55 тыс. россиян, в этом году ожидается, что участников будет около 200 тыс. Задания текста рассчитаны на базовые знания по юриспруденции, отметил Груздев.

«Диктант непростой, там есть несколько вопросов, которые весьма непростые. И потом там несколько вопросов, которые разрешают давать несколько вариантов ответов. Этот диктант не только на правовые знания, но и на внимательность», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов.

Кроме очного написания, россияне в возрасте от 14 лет могут пройти юридический тест в режиме онлайн на официальном портале диктанта с 3 по 10 декабря.

Все желающие смогут получить сертификат об участии, а также информационный материал по допущенным ошибкам. Общие итоги проведенного диктанта будут подведены 11 декабря.