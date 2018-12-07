МИД заявил о наличии поименного списка сирийских боевиков из России

Российские спецслужбы поименно знают граждан, отправившихся воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов, заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

«Да, они (террористы) бегут из Сирии и Ирака, но они не возвращаются в страны своего происхождения. Конечно, кто-то вернулся, но они поняли, что их там (в странах ЕС) не ждут «с распростертыми объятиями», национальное законодательство и спецслужбы подготовлены, - приводит его слова ТАСС.

Рогачев также добавил, что «Наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поименно всех, кто уехал (воевать на стороне террористов). Такая же ситуация, думаю, и в других странах».

Ранее МИД России заявлял о существенном сокращении числа воюющих в ИГ* россиян.