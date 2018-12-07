Соратник Лимонова осужден за контрабанду оружия из ДНР

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области признал виновным в покушении на контрабанду оружия сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, сообщил адвокат Аверина Владимир Осенний.

«Мы указывали на большие процессуальные нарушения и закон об оперативно-розыскной деятельности. Но все оказалось неубедительно», - сообщает ТАСС.

Аверин приговорен к трем годам колонии.

Ранее появилась информация, что в квартире Аверина проходят обыски. По словам активистов, полицейские искали оружие. «Дело уже передано в суд, а постановление выдано на досудебный обыск. Естественно, оперов это не волнует», – заявили представители партии.

13 апреля Матвеево-Курганский районный суд арестовал Аверина по подозрению в контрабанде оружия. Ранее Telegram-канал партии сообщил, что его остановили на погранпункте в селе Авило-Успенка на границе между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Россией. Прокуратура настаивала на четырех года колонии.

«Другая Россия» - незарегистрированная партия, основанная писателем Эдуардом Лимоновым.