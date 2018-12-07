Украинские железнодорожники разместили тендер на закупку оружия

Компания «Украинская железная дорога» решила закупить стрелковое оружие на сумму около 2,6 млн гривен (свыше 93 тыс. долларов), соответствующие данные размещены на сайте госзакупок страны «Прозорро».

Заказчиком выступает филиал компании – «Юго-Западная железная дорога», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Согласно этим данным, будет закуплено 89 комплектов оружия и патронов к ним. Среди них значатся штурмовая винтовка «Форт-229» и пистолет-пулемет «Форт-224», оборудованный глушителем.

Отмечается, что это оружие произведено на Украине и используется спецподразделениями СБУ, МВД и разведкой страны.

В конце ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и были задержаны. В ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.