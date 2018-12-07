Тендер на электрификацию Крымского моста отменен

Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта (структура Росжелдора) отменило тендер на электрификацию железнодорожной части Крымского моста.

Заказчик проекта – Росжелдор – объявил тендер еще 28 сентября, прием заявок заканчивался 28 октября и был повторно открыт 19 ноября, но на следующий день его отменили, пишет РБК.

Контракт предусматривал разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на участке от Крымского моста до поселка Багерово в Крыму. Это должно было стать первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по мосту до станции Джанкой с ответвлением на Керчь и Феодосию. Стоимость закупки составляла 4,1 млрд рублей, финансировать работы планировалось из федерального бюджета.

Глава Минтранса Евгений Дитрих, говоря о перспективах строительства железных дорог в Крыму, заявил, что проекты электрификации «дорогие и очень сложные», поэтому окончательного решения по этому вопросу нет. В качестве альтернативного варианта он сообщил о возможной замене электропоездов на подходе к мосту новыми современными тепловозами.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года. Заказчиком проекта выступил Росжелдор, подрядчиком – «Стройгазмонтаж». Источник, знакомый с планами Росжелдора, пояснил, что подрядчик «Стройгазмонтаж» в любом случае не будет заниматься электрификацией железнодорожной части моста и подхода к нему.

В ноябре сообщалось, что железнодорожная линия на подходе к Крымскому мосту будет скорректирована для сохранения античной усадьбы, обнаруженной археологами.

Тепловоз – это локомотив, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания, в то время как в электровозе используется электрическая энергия, которая получается от внешних источников. При этом мощность электровозов обычно выше, чем мощность тепловозов. Так если мощность серийного тепловоза 2ТЭ116 составляет около 3 тыс. кВт, то мощность электровоза ВЛ10 – 5,2 тыс. кВт, а электровоза ВЛ86ф – 11,4 тыс. кВт.