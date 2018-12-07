На Урале задержана группировка, принимавшая заказы на наркоторговцев-«закладчиков»

Жители Челябинской области «по заказу» избивали «закладчиков», якобы не расплатившихся за сбытые наркотики, «заказы» принимались через соцсети, сообщили в прокуратуре региона.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, опубликованная в октябре в соцсети «ВКонтакте». На ней молодых парней в масках сначала уточняют у местного жителя его имя (Захар Крапивин), возраст, затем требуют извиниться и ответить за какой-то проступок. После этого мужчину жестоко избивают палками и ногами. Затем парню помогают встать и несколько раз бросают на землю, называя «крысой, которая хотела нажиться», передает РИА «Новости».

По версии следствия, опасаясь мести, потерпевший не рискнул обращаться в полицию. Кроме того, в производстве находятся еще два дела, где двое других потерпевших также не заявили об избиении по схожим причинам.

Следователи установили пять молодых людей, принимавших «заказы» на избиение «закладчиков» наркотиков, которые якобы не рассчитались за проданные вещества. «Заказы» принимались через соцсети от неустановленных лиц.

В итоге двое жителей Магнитогорска 1999 и 1996 годов рождения отправлены судом под арест. Еще три участника находятся под подпиской о невыезде.

Всем пятерым инкриминируют совершение трех преступлений по статьям «Истязание» и «Причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением пытки по найму».