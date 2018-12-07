В Неаполе украли на дрова новогоднюю елку

В центре Неаполя украли рождественскую елку, установленную в торговой галерее Умберто, праздничное дерево простояло на месте всего три дня, сообщают итальянские СМИ.

Укравшие ель злоумышленники предположительно собирались пустить дерево на дрова, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

Неизвестные спилили дерево под корень и увезли его, оставив лишь кадку, сообщает издание.

Сообщается, что украсть елку могла банда вандалов, которые собирают дрова для большого праздничного костра 17 января в честь Святого Антонио.

Карабинеры нашли украденное дерево недалеко от галереи Умберто. Издание добавляет, что вандалы привязали дерево к мопеду веревками, протащили по улице и бросили.

Кража рождественской ели в галерее Умберто стало своеобразной «традицией», преступление повторяется каждый год уже много лет подряд, сообщает Vesuvio Live.

В январе 2018 года двоих россиян задержали в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной.