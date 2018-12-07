В России решили разработать новые парашюты

Специалисты командования ВДВ вместе с конструкторскими бюро разрабатывают серию парашютных систем для десантирования военнослужащих и спортсменов, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Основными их них стали: парашютная система Д-14 – для десантирования военнослужащих парашютно-десантных подразделений, парашютные системы «Беркут», «Стаер» и «Дальнолет» – для военнослужащих подразделений разведки и специального назначения, парашютные системы «Хит эксперт», «Арбалет-р», «Арбалет-3», «Фламинго», «Бриз» – для спортсменов-парашютистов», – поясняется в сообщении министерства, передает ТАСС.

Все системы будут обладать улучшенными характеристиками, удобством и быстротой укладки, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.

На данный момент подразделения ВДВ используют парашютные системы Д-10, «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «Мальва-24».

Первые парашютные системы Д-14 для экипировки «Ратник» поступят в Минобороны в конце 2019 года, на данный момент система проходит испытания.

В августе 2018 года сообщалось, что самая грузоподъемная парашютная система в мире «Спрут-ПДС» поступит в подразделения ВДВ в конце 2020 года.