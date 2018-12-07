Лавров сказал, как снизить риск новых санкций

Россия предпринимает усилия, чтобы обезопасить себя от возможного введения новых санкций, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В данной ситуации мы можем только продолжать нашу линию, которая заключается в том, чтобы обезопасить развитие России от любых возможных рецидивов санкционной политики», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Лавров отметил, что большинство стран ОБСЕ подчеркивают контрпродуктивность антироссийских санкций и их пагубность, в том числе, для самих инициаторов, передает ТАСС.

«Поскольку растет понимание пагубности санкций, то те, кто инициировал спираль, должны прекратить ее и должны принять соответствующее решение. Мы к этому будем готовы, мы ответим взаимностью», – сказал он.

Он добавил, что сейчас Евросоюз находится в плену «агрессивного русофобского меньшинства», и на этом этапе Россия будет делать все, чтобы сократить зависимость от экономических связей, которые «могут стать предметом новых санкций» со стороны Запада.

Ранее в пятницу стало известно, что в Евросоюзе нет согласия по возможному введению новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.

До этого сообщалось, что Германия и Франция не считают нужным ужесточать санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.