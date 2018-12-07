Американские военные впервые провели собственные учения в Грузии

Рота бронетанковой бригады кавалерийской дивизии армии США, дислоцированной в Европе, впервые провела учения на базе минобороны Грузии, их посетили глава грузинского военного ведомства Леван Изория и начальник генштаба Владимир Чачибая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает Общественное ТВ Грузии, министр отметил, что таким образом «начался новый этап партнерства с США в военной сфере, когда подразделения США проходят тренинги с использованием грузинской военной инфраструктуры».

Как отмечают в грузинском военном ведомстве, эти учения могут стать моделью сотрудничества с США для стран-партнеров Америки.

Американские военные еще с времен экс-президента Эдуарда Шеварднадзе регулярно проводят в Грузии совместные учения с местными солдатами.