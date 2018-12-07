Россиянка пожаловалась в КС на несправедливое распределение времени суток

Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы Людмилы Мареевой, считающей, что поправки в закон об исчислении времени привели к несправедливому распределению темной и светлой частей суток.

КС решил, что жалоба Мареевой не отвечает требованиям закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и отказался принимать ее к рассмотрению, говорится в определении КС.

Мареева оспаривала конституционность изменений, внесенных в закон «Об исчислении времени» в июле 2014 года.

Поправки устанавливали, что московское время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени России, служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах, а значения местного времени в разных часовых зонах отличаются на целое число часов. Местное время в субъектах одной часовой зоны одинаково, а счет минут и секунд одинаков во всех часовых зонах.

«По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение приводит к несправедливому распределению светлой и темной части суток в период повышенной активности населения», – говорится в определении КС.

До этого она обращалась в суды общей юрисдикции с административными исками об оспаривании действий (бездействия) Госдумы и о нарушении конституционных прав при внесении изменений в закон. Но суды указали, что ее требования не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства.

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев предлагал вернуть в России летнее время. По его мнению, отмена летнего времени в 2014 году привела к тому, что «на значительных территориях используется время, отстающее от поясного времени на один час».