Песков рассказал о большом внимании Путина к деятельности ЕР

Участие президента Владимира Путина в предстоящем съезде «Единой России» подтверждает, что глава государства по-прежнему уделяет большое внимание этой партии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин выступит на съезде единороссов в субботу. «Сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему остается лидером этой партии, президент по-прежнему уделяет большое внимание и значение тем делам, которые делает эта партия», – сказал Песков, передает ТАСС.

«Единая Россия» проводит очередной, восемнадцатый съезд, 7-8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.

Также на съезде партии собираются объявить о запуске проекта Высшей партийной школы, где планируют обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.