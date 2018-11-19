Маленький российский циркач попал в Книгу рекордов

Десятилетний воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства из Приморья Богдан Копейкин стал самым юным артистом, который смог жонглировать пятью предметами на проволоке. Благодаря своему таланту мальчик попал в Книгу рекордов России.

«Богдану десять лет, и он вошел в Книгу рекордов России как артист, жонглировавший пятью предметами на свободной проволоке в наименьшем возрасте», – сообщили в краевой администрации РИА «Новости».

Копейкин вместе с другими ребятами своего коллектива также вошел в число победителей первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, в котором приняли участие около 450 человек.

«Богдан Копейкин стал лауреатом первой степени, массовые жонглеры –лауреаты второй степени. Юные циркачи Максим Палантин и Эвелина Пыресина стали дипломантами первой степени», – отметил собеседник.

Ранее волгоградская школьница попала в Книгу рекордов России за подтягивания.