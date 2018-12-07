Обвиняемый в убийстве украинец сбежал из здания суда

Из здания Голосеевского суда в Киеве сбежал мужчина, которого обвиняют в убийстве, сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемый находился под домашним арестом, однако в четверг, 6 декабря, суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, сообщает «Громадське».

Тогда мужчина вышел в коридор и сбежал. В данный момент он находится в розыске.

Ранее в России заблокировали сайты, на которых содержалась информация о том, как сбежать из тюрьмы и скрываться от правоохранительных органов.